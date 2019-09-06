Италия: NASA планирует сбить астероид ударом космического корабля

Представители NASA, а также европейских ведомств обсудят возможность устранения астероидов с помощью космических кораблей, чтобы выяснить жизнеспособность данного метода планетарной защиты, пишет news.rambler.ru.

Посвященный данному вопросу трехдневный семинар AIDA пройдет с 11 по 13 сентября в Риме.

Задача изучаемой миссии заключается в отклонении курса астероида Дидимос с помощью удара одного из космических кораблей. Второе воздушное судно должно будет изучить место крушения и собрать максимальное количество данных о космическом теле, пишет ESA.