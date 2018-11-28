Италия: Наташа Королева устроила себе римские каникулы

Среда, 28 Ноябрь 2018 Италия Италия

Италия: Наташа Королева устроила себе римские каникулы

После концерта в Кремле и гастролей по городам России певица решила немного отдохнуть.

Пока звезды отечественной эстрады напряженно работают перед Новым годом, снимаясь в праздничных шоу и готовясь к корпоративам, певица Наташа Королева устроила себе небольшой отдых. Артистка поделилась фото из Италии и написала, что у нее «римские каникулы», пишет eg.ru.

Очевидно, Королева решила перевести дух после выступления в Кремле с шоу «Ягодка». Певица несколько месяцев напряженно готовилась к концерту, приуроченному к ее 45-летию, задействовав в нем всех членов своей семьи — маму Людмилу Порывай, сына Архипа и мужа Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан. Так что исполнительница заслужила отпуск, который она, видимо, проводит с супругом.

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