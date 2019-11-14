Италия: названа причина наводнения в Венеции

Четверг, 14 Ноябрь 2019 Италия Италия

Италия: названа причина наводнения в Венеции

Директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин объяснил наводнение в Венеции изменениями климата.

По словам эксперта, Венеция традиционно переживает период «высокой воды» каждые четыре года, однако уровень воды обычно не поднимается выше 110 см. В настоящее время этот показатель составляет 187 см, что является самым высоким уровнем в истории после наводнения 1966 года, когда вода поднялась до 194 см.

Кокорин заявил, что наводнение, вероятнее всего, является следствием изменения уровня воды у берега из-за ветра. Он уточнил, что еще хуже ситуация станет при подъеме уровня океана, пишет gazeta.ru.

По его прогнозу, к концу текущего столетия такие явления, как «высокая вода», которые случаются в Венеции раз в 20 лет, будут происходить каждый год.

При этом эксперт отметил, что отказ человечества от сокращения выброса парниковых газов приведет к повышению температуры на 4,5 ℃ и ухудшению ситуации с наводнениями.

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