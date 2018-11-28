Италия: названа причина смерти Бертолуччи

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что режиссер более 10 лет был прикован к инвалидному креслу после неудачной операции на межпозвоночной грыже. Бертолуччи скончался у себя дома в Риме. Ему было 77 лет.

О смерти кинематографиста стало известно ранее в понедельник. Бертолуччи — лауреат премии «Оскар», обладатель почетной «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля. Он получил известность благодаря таким фильмам, как «Конформист», «Последнее танго в Париже», «Последний император», «Ускользающая красота» и «Мечтатели».