Италия: названа самая пунктуальная авиакомпания в мире

Вторник, 18 Июнь 2019 Италия Италия

Италия: названа самая пунктуальная авиакомпания в мире

Согласно отчету, опубликованному независимой аналитической компанией FlightStats, в мае Alitalia подтвердила статус самой пунктуальной авиакомпании.

Результаты анализа, проведенного компанией FlightStats, свидетельствуют о том, что Alitalia заняла третье место в Европе в мае 2019 года: 87,90% рейсов были выполнены по расписанию. По данным FlightStats, показатели пунктуальности Alitalia в мае 2019 года были на 5,2% выше средних показателей пунктуальности мировых авиакомпаний (78,8%). Кроме того, по результатам за январь-май 2019 года Alitalia сохранила первое место по пунктуальности в мире, пишет euromag.ru.

FlightStats – одна из немногих компаний по обработке данных, которая учитывает каждый рейс, выполняемый авиакомпаниями. FlightStats следует методу «A14», отслеживая рейсы, которые прибывают в пункт назначения с задержкой не более 14 минут по сравнению с запланированным временем прилета.

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