Италия не приняла 300 мигрантов

Понедельник, 24 Декабрь 2018 Италия Италия

Италия не приняла 300 мигрантов

Правительство Италии запретило более 300 спасенным беженцам въезд в страну.

Министр внутренних дел Италии Матео Сальвини заявил, что Италия не пустит на свою территорию более 300 беженцев, спасенных Испаской гуманитарной организацией Pro Activa Open Arms в Средиземном море.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Мой ответ однозначен: порты Италии закрыты. Для торговцев людьми и их помощников все кончилось», написал Сальвини.

Издание DW сообщило, что представители испанской гуманитарной организации Pro Activa Open Arms в субботу спасли более 300 нелегальных мигрантов в Средиземном море. Среди этих людей есть беременные женщины и роженица с младенцем. Женщину вместе с ребенком доставили вертолетом на Мальту, пишет 24tv.ua.

"В Pro Activa Open Arms заявили, что все порты региона отказываются принимать беженцев, а Мальта отказалась предоставить кораблю со спасенными продукты", – говорится в сообщении.

Отметим, что согласно данным ООН, с начала 2018 года в Средиземном море погибли более 1300 человек, которые пытались бежать из Ливии в Италию или Мальты на лодках.

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