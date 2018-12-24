Италия не приняла 300 мигрантов

Министр внутренних дел Италии Матео Сальвини заявил, что Италия не пустит на свою территорию более 300 беженцев, спасенных Испаской гуманитарной организацией Pro Activa Open Arms в Средиземном море.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Мой ответ однозначен: порты Италии закрыты. Для торговцев людьми и их помощников все кончилось», написал Сальвини.

Издание DW сообщило, что представители испанской гуманитарной организации Pro Activa Open Arms в субботу спасли более 300 нелегальных мигрантов в Средиземном море. Среди этих людей есть беременные женщины и роженица с младенцем. Женщину вместе с ребенком доставили вертолетом на Мальту, пишет 24tv.ua.

"В Pro Activa Open Arms заявили, что все порты региона отказываются принимать беженцев, а Мальта отказалась предоставить кораблю со спасенными продукты", – говорится в сообщении.

Отметим, что согласно данным ООН, с начала 2018 года в Средиземном море погибли более 1300 человек, которые пытались бежать из Ливии в Италию или Мальты на лодках.