Италия: Неаполь готовится к празднику пиццы

Понедельник, 19 Август 2019 Италия Италия

Италия: Неаполь готовится к празднику пиццы

С 13 по 22 сентября в Неаполе, на набережной Лунгомаре Караччоло, пройдет фестиваль пиццы.

На неделю набережная превратится в самую большую в мире пиццерию. За десять дней здесь будет приготовлено более ста тысяч вкуснейших пицц!

Впервые фестиваль был организован в 1984 году ассоциацией Настоящей неаполитанской пиццы и прошел в самом центре Неаполя, замке Кастель-дель-Ово.

Ежегодным фестиваль пиццы стал в 1997 году, получив название «Пиццафест» по аналогии с мюнхенским фестивалем пива «Октоберфест».

Вскоре фестиваль перешагнул границы Италии: в 2004 году первый аналогичный праздник прошел в Брюсселе, затем в Мадриде, Гамбурге, Монреале, Кавасаки (Япония) и Монтеррее (Мексика). В прошлом году фестиваль пиццы состоялся в Нью-Йорке, пишет euromag.ru.

В рамках фестиваля проводится конкурс «Вота-ла-пицца», в котором участники голосуют за понравившуюся им пиццерию. Любопытно, что победителем первого конкурса стала японская пиццерия.

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