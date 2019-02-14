Италия: Неаполь и Венеция под угрозой затопления

Уровень Средиземного моря поднимается примерно на 1 см в год, что ставит под угрозу итальянские побережья и города, сообщает в среду, 13 февраля, Il Messaggero со ссылкой на исследование национального агентства по новым технологиям, энергии и устойчивому развитию, пишет napoli1.com.

Основной причиной повышения уровня моря является глобальное потепление. К концу века уровень, по умеренному прогнозу, поднимется на 94−103 см, по пессимистическому — на 131−145 см. Если не будут предприняты необходимые усилия, часть побережья просто уйдет под воду.

В зоне риска — несколько крупных городов Италии, прежде всего Венеция и Неаполь, отметили также эксперты.