Италия: Неаполь и Венеция под угрозой затопления

Четверг, 14 Февраль 2019 Италия Италия

Италия: Неаполь и Венеция под угрозой затопления

Итальянское побережье и многие города, особенно Неаполь и Венеция, будут затоплены повышением уровня моря.

Уровень Средиземного моря поднимается примерно на 1 см в год, что ставит под угрозу итальянские побережья и города, сообщает в среду, 13 февраля, Il Messaggero со ссылкой на исследование национального агентства по новым технологиям, энергии и устойчивому развитию, пишет napoli1.com.

Основной причиной повышения уровня моря является глобальное потепление. К концу века уровень, по умеренному прогнозу, поднимется на 94−103 см, по пессимистическому — на 131−145 см. Если не будут предприняты необходимые усилия, часть побережья просто уйдет под воду.

В зоне риска — несколько крупных городов Италии, прежде всего Венеция и Неаполь, отметили также эксперты.

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