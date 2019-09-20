Италия: неаполитанский мастер рассказал, какой должна быть пицца

О том, какой должна быть настоящая пицца, рассказал неаполитанский мастер-пиццайоло, пишет euromag.ru.

Он поведал, что неаполитанская пицца обязательно должна быть сделана из местных продуктов: оливкового масла, муки, моцареллы, базилика и помидоров. Размер пиццы – 33 см, бортики – не выше 2,5 см.

Пицца с сосисками – табу для неаполитанца.

Впервые фестиваль пиццы был организован в 1984 году ассоциацией Настоящей неаполитанской пиццы и прошел в самом центре Неаполя, замке Кастель-дель-Ово.