Италия: неаполитанский язык - культурное наследие человечества!

Понедельник, 13 Январь 2020 Италия Италия

Италия: неаполитанский язык - культурное наследие человечества!

Неаполитанский язык является культурным наследием человечества.

Это задокументировано ЮНЕСКО. Неаполитанский язык второй по распространенности в Италии после официального итальянского.   На неаполитанском говорят не только в регионе Кампания, но и почти по всей территории юга Италии: Базиликата, Калабрия, Абруццо, Молизе, Апулья и юг Лацио. Это регионы, которые входили в Королевство Двух Сицилий, пишет napoli1.com.

Неаполитанский больше известен в мире благодаря знаменитым песням, которые получили известность благодаря эмигрантам. После объединения Италии экономика юга пришла в упадок, и миллионы носителей неаполитанского языка хлынули большим потоком за лучшей жизнью в северную и южную Америку, Австралию.

Сейчас язык несколько деградировал и вульгаризировался, сообщает Vesuviolive.it   Поэтому ЮНЕСКО приняло решение объявить неаполитанский язык культурным достояние человечества. Каждый неаполитанец должен гордится своим языком и не реагировать на нападки итальянских "северян"!   

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