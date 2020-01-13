Италия: неаполитанский язык - культурное наследие человечества!

Это задокументировано ЮНЕСКО. Неаполитанский язык второй по распространенности в Италии после официального итальянского. На неаполитанском говорят не только в регионе Кампания, но и почти по всей территории юга Италии: Базиликата, Калабрия, Абруццо, Молизе, Апулья и юг Лацио. Это регионы, которые входили в Королевство Двух Сицилий, пишет napoli1.com.

Неаполитанский больше известен в мире благодаря знаменитым песням, которые получили известность благодаря эмигрантам. После объединения Италии экономика юга пришла в упадок, и миллионы носителей неаполитанского языка хлынули большим потоком за лучшей жизнью в северную и южную Америку, Австралию.

Сейчас язык несколько деградировал и вульгаризировался, сообщает Vesuviolive.it Поэтому ЮНЕСКО приняло решение объявить неаполитанский язык культурным достояние человечества. Каждый неаполитанец должен гордится своим языком и не реагировать на нападки итальянских "северян"!