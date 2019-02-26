Италия: непривитые одноклассники могут быть опасны

Победивший лейкемию восьмилетний мальчик не может вернуться в школу в Риме из-за непривитых детей в классе, пишет The Local.

После длительного курса химиотерапии у него ослаблена иммунная система, из-за чего он сам не может быть привит, а инфекционная болезнь, такая как корь, будет для него смертельно опасна, пишет lv.sputniknews.ru.

Однако родители мальчика сообщили прессе, что 30% учеников школы, в которую он должен был ходить, не привиты, включая пятерых детей в его классе. Родители двоих из них заявили, что они против прививок.

Власти области Лацио, столицей которой является Рим, предупредили школу о необходимости обеспечить ребенку безопасный доступ к образованию. "Наш регион сделает все возможное, чтобы ребенок мог вернуться в школу как можно скорее... это вопрос цивилизации", - написал в своем Facebook губернатор региона Никола Дзингаретти.

В этом году итальянские родители перестали понимать, требуются ли от поступающих в школу детей прививки. Действующее правительство обещало отменить закон, не позволяющий детям получать дошкольное образование, пока они не получат прививки от десяти болезней, включая корь, столбняк и полиомиелит.

В Италии растет и ширится движение антивакцинаторов. Широко распространена вера в то, что существует связь между вакциной MMR (корь-краснуха-паротит) и аутизмом, хотя такая связь была неоднократно опровергнута исследованиями. Предполагается, что это стало одной из причин, по которой, по данным Всемирной организации здравоохранения, в прошлом году каждый четвертый случай заболевания корью в Европе был зарегистрирован в Италии.

"Движение пяти звезд", входящее в правящую коалицию, неоднократно подвергалось критике за свою роль в растущем недоверии к прививкам. В прошлом году министр здравоохранения Италии, член движения, уволила весь консультативный совет экспертов в области здравоохранения. И хотя лидеры коалиционных партий уверяют, что привили собственных детей, они выступают против закона об обязательной вакцинации, так как, по их мнению, он лишает детей доступа к образованию.