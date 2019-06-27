Италия: несравненная «Тоска» Светлана Касьян выступила в РЦНК

Под аккомпанемент Елены Буровой (фортепиано) Светлана исполнила произведения Сергея Рахманинова, Джакомо Пуччини, Умберто Джордано и Николо Паганини.

Певица находится в Риме на гастролях в Римской опере, где поет партию Тоски в одноименной опере Пуччини.

«Светлана – не просто талантлива – она невероятно много работает, несмотря на уже пришедший к ней успех. Но главное – она бесконечно теплый, искренний и отзывчивый человек», – отметила в приветственном слове директор РЦНК Дария Пушкова.

«Когда я узнала, что она сейчас поет "Тоску" Пуччини в оригинальной постановке 1900 года, какой ее видел великий композитор, я поняла, что обязательно должна сделать так, чтобы она выступила в нашем Центре. Он создан для того, чтобы русская и итальянская культуры взаимодействовали, и Светлана как нельзя более подходит на роль – одновременно – и посла русской и итальянской культуры, и связующего звена между нашими странами», – добавила она.

После исполнения арии Пуччини «O mio babbino caro» Светлана Касьян поделилась с гостями, что в музыке этого итальянского композитора она не только полностью видит свое отражение, но и очень тонко ее ощущает во время исполнения.

Среди гостей в «Русском доме» – посол России в Ватикане А.Авдеев, представители посольства Республики Армения в Италии, римской мэрии, российские и итальянские журналисты, искусствоведы, многочисленные соотечественники. Для всех стало сюрпризом незапланированное выступление баритона Геворга Акопяна, который на сцене Римского

оперного театра в эти дни исполняет роль Скарпии и пришел в РЦНК поддержать партнершу по сцене.

Имя Геворга сегодня украшает афиши лучших оперных театров мира. На исторической сцене Большого театра в Москве он исполнял партии Томского в премьерном спектакле «Пиковой дамы» П.Чайковского и Грязного в постановке «Царская невеста» Н.Римского-Корсакова. В Испании Г.Акопян выступал в баритоновых партиях: Шарпенса в «Мадам Баттерфляй» Дж.Пуччини, Альфио в «Сельской чести» П.Масканьи, Амонасро в «Аиде» Дж.Верди. С большим успехом летом 2018 года артист выступил на сцене древних терм Каракаллы в заглавной партии оперы «Набукко» Верди в партнерстве со знаменитыми певцами Кзиллой Боросс (сопрано) и Рикардо Занелло (бас).

В РЦНК известный баритон исполнил два романса Рахманинова – «Все отнял у меня...» и «Снова, как прежде, один», а затем, уже в дуэте с Касьян, – «Подмосковные вечера».

В 2019 году Светлана Касьян удостоена папой Римским Франциском рыцарского ордена святого Сильвестра. Награда предназначена для мирян, имеющих заслуги перед католической церковью и Святым престолом. Награждение производится, в основном, за профессиональные заслуги, прежде всего в области науки, литературы, искусства, орденом могут награждаться как католики, так и представители других конфессий. Касьян стала первой оперной певицей – дамой ордена за всю историю Ватикана.