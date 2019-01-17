Италия никогда не рассматривала сценарий выхода из Евросоюза

"Думаю, что такой выход никогда не рассматривался всерьез, и этот выход никогда не произойдет. Италия - это страна-основательница ЕС, основательница еврозоны, и у Италии нет и никогда не было мысли о выходе из ЕС и еврозоны. Такова позиция действующего правительства страны", - сказал Триа в интервью телеканалу "Россия 24".

Новое правительство Италии во главе с премьер-министром Джузеппе Конте было образованно 1 июня 2018 года по договоренности между "Движением 5 звезд" и партией "Лига", которую они оформили в виде "правительственного контракта", содержащего подробную программу нового кабмина. В этот документ не вошел пункт о выходе Италии из ЕС и еврозоны, хоть правящие партии нередко заявляли, что Италия должна покинуть зону евро, пишет РИА Новости.