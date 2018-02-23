Италия: новые подробности в деле погибшей тернополянки

У 30-летней женщины в Украине осталось двое детей - восьмилетний сын и двухлетняя девочка, сообщает Press-centr.com.

Восьмилетний сын женщины - Юра проживает в поселке Коропец вместе с прабабушкой. Он вспоминает, когда мама уезжала в Италию, то обещала забрать его с собой или же сама должна была приехать в Украину. Сейчас парнишка сам хозайничает и учится. Сестра же мальчика проживала с гражданским мужем погибшей. Однако из-за постоянного пьянства последнего ребенка отдали в детский дом. По словам соседей, девочку весной обещала забрать бабушка, которая тоже находится на заработках в Италии. Сейчас родные собирают средства для транспортировки тела погибшей в Украину. Для этого необходимо несколько тысяч евро. У семьи погибшей таких средств нет. Поэтому они надеются на помощь неравнодушных граждан, пишет napoli1.com.