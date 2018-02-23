Италия: новые подробности в деле погибшей тернополянки

Пятница, 23 Февраль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: новые подробности в деле погибшей тернополянки

Неравнодушные граждане помогают собрать средства для возвращения тела погибшей украинки в Неаполе Оксаны Яцкив на родину.

У 30-летней женщины в Украине осталось двое детей - восьмилетний сын и двухлетняя девочка, сообщает Press-centr.com.

Восьмилетний сын женщины - Юра проживает в поселке Коропец вместе с прабабушкой. Он вспоминает, когда мама уезжала в Италию, то обещала забрать его с собой или же сама должна была приехать в Украину. Сейчас парнишка сам хозайничает и учится. Сестра же мальчика проживала с гражданским мужем погибшей. Однако из-за постоянного пьянства последнего ребенка отдали в детский дом. По словам соседей, девочку весной обещала забрать бабушка, которая тоже находится на заработках в Италии. Сейчас родные собирают средства для транспортировки тела погибшей в Украину. Для этого необходимо несколько тысяч евро. У семьи погибшей таких средств нет. Поэтому они надеются на помощь неравнодушных граждан, пишет napoli1.com.

Последние новости

    • Португалия: задержаны налетчики на банкоматы

      Успешную операцию провела Уголовная полиция (PJ).

      Подробнее

    • Португалия: кто представит Германию на «Евровидении 2018»

      Натия Тодуа попробовала свои силы в этой борьбе за участие в «Евровидении» с песней My Own Way, однако получила низкие оценки.

      Подробнее

    • Испания: El Corte Inglés закрывает магазин на бульваре Рамбла

      Торговый дом El Corte Inglés в ближайшие недели освободит здание на углу бульвара Рамбла и Пласа-де-Каталунья в Барселоне.

      Подробнее

    • Испания: на курорте Сьерра-Невада начнут увольнять сотрудников

      Предприниматели курорта Сьерра-Невада начнут увольнять сотрудников, если они не прекратят устраивать забастовки.

      Подробнее

    • Италия: новые подробности в деле погибшей тернополянки

      Неравнодушные граждане помогают собрать средства для возвращения тела погибшей украинки в Неаполе Оксаны Яцкив на родину.

      Подробнее

    • Италия: «Аэрофлот» полетит в Неаполь и Верону

      «Аэрофлот» открывает прямое авиасообщение из Mосквы с Неаполем и Вероной.

      Подробнее

    • Чеви Чейз устроил автопогоню за 22-летним курьером и был избит

      Голливудский актер Чеви Чейз устроил погоню на автомобиле за группой молодых людей, после чего попытался вытащить одного из них из машины, но был побит.

      Подробнее

    • Стивен Фрай рассказал о борьбе с раком простаты

      Британский комик, писатель и актер Стивен Фрай рассказал, что болен раком простаты и в начале 2018 года перенес операцию по удалению опухоли.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!