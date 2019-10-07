Италия: новый бренд «правильного» крафтового пива

Последние 20 лет были самыми захватывающими в истории итальянского пивоварения, с появлением более 700 независимых ремесленных пивоварен. Ассоциация Unionbirrai заботится с самого начала своей деятельности об их защите и продвижении с целью обеспечения потребителей правильной информацией. С этой целью в 2019 году родился бренд Independent Artisan («Независимый ремесленник») - гарантия Unionbirrai, способ защитить мир итальянского крафтового пива и всех его поклонников. Формулировка Independent Artisan - это инструмент, позволяющий сделать независимые пивоваренные заводы и их продукцию узнаваемыми. Символ Independent Artisan уже имеется на бутылках и упаковке и обеспечивает независимость производителя и мастерство продукта.

Пивоварни ассоциации могут запрашивать и использовать товарный знак бесплатно, но также оценивается возможность предоставления его независимым пивоварням при условии, что их пиво соответствует качественным требованиям.

24 сентября 2019 г. Unionbirrai официально представила первый коллективный бренд для защиты потребителей и производителей итальянского крафтового пива в пабе Stazione Luppolo по адресу Via Giuseppe Parini 4 - 00152, Рим. Это современное заведение было выбрано не случайно. Оно является одним из передовых с точки зрения качества и количества крафтового пива в меню.

Неформальный ужин, последовавший за мероприятием, стал примером сочетания превосходных римских традиционных блюд, американских гамбургеров и лучшего итальянского ремесленного пива. Для подобных заведений ассоциация недавно включила в свои работы бренд, посвященный пабам: фактически разрабатывается латунная табличка, которая позволит покупателям опознать заведения, в которых каждый день можно попробовать настоящее итальянское крафтовое пиво.

В коротком интервью президент Ассоциации Витторио Феррарис сказал, что Пьемонт и Ломбардия являются авангарными регионами по количеству и объему производства крафтового пива, потому что они первыми начали производство и там сконцентрированы крупнейшие пивоваренные заводы. Теперь крафтовое пиво производится в Италии повсеместно, в том числе и на островах Сардиния и Сицилия.

Он также подтвердил, что итальянцы по-прежнему предпочитают светлые сорта пива, поскольку лагер является самым популярным видом пива в Италии. Именно Рим занимает первое место по потреблению крафтового пива. Типичным итальянским продуктом является IGA с виноградным суслом, признанный во всем мире как итальянская специальность международным протоколом мастеров-пивоваров. Это пиво имеет цвет, который соответствует сорту винограда, используемого для его производства, и может быть белым или красным. Например, мускат и каберне больше используются на севере Италии и примитиво в Апулии.

Сочетание этого пива с едой следует тем же принципам, что и с винами. Выдержка в бочках в течение нескольких лет и другие факторы, связанные с производством, могут поднять цену IGA, которая может достигать даже 50 евро за литр. Поскольку итальянское крафтовое пиво теперь экспортируется по всему миру, итальянские пивовары надеются покорить и российский рынок этим необычным, а также более традиционными видами пива.

Ирина Раскина