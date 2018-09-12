Италия: новый мост в Генуе построит Ренцо Пияно

Ренцо Пияно ‒ один из основателей стиля хай-тек, лауреат Притцкеровской премии ‒ предложил Генуе свой проект моста, взамен обрушившегося. Катастрофа произошла 14 августа и унесла жизни 43 человек. По словам Ренцо Пияно, его мост должен простоять тысячу лет.

Белое стальное сооружение, напоминающее корабль, будет покрыто солнечными панелями, чтобы светиться ночью. 43 фонаря в виде парусов будут размещены в память жертв обрушения моста Моранди. «Простой и сдержанный мост, безусловно, экономичный, в характере генуэзцев» ‒ так автор охарактеризовал свой проект на пресс-конференции.

«Мост должен быть, прежде всего, удобным для Генуи. Я противник красоты, которая не несет никакой пользы. Также я хотел бы особо отметить, что мне придется создавать новое произведение на месте невероятной трагедии, и я считаю, что память о ней должна сохраняться, я постараюсь это сделать», ‒ поделился Ренцо Пияно.