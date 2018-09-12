Италия: новый мост в Генуе построит Ренцо Пияно

Среда, 12 Сентябрь 2018 Италия Италия

Италия: новый мост в Генуе построит Ренцо Пияно

Известный итальянский архитектор Ренцо Пиано представил генуэзцам свой проект моста взамен обрушившегося.

Ренцо Пияно ‒ один из основателей стиля хай-тек, лауреат Притцкеровской премии ‒ предложил Генуе свой проект моста, взамен обрушившегося. Катастрофа произошла 14 августа и унесла жизни 43 человек. По словам Ренцо Пияно, его мост должен простоять тысячу лет.
Белое стальное сооружение, напоминающее корабль, будет покрыто солнечными панелями, чтобы светиться ночью. 43 фонаря в виде парусов будут размещены в память жертв обрушения моста Моранди. «Простой и сдержанный мост, безусловно, экономичный, в характере генуэзцев» ‒ так автор охарактеризовал свой проект на пресс-конференции.
«Мост должен быть, прежде всего, удобным для Генуи. Я противник красоты, которая не несет никакой пользы. Также я хотел бы особо отметить, что мне придется создавать новое произведение на месте невероятной трагедии, и я считаю, что память о ней должна сохраняться, я постараюсь это сделать», ‒ поделился Ренцо Пияно.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: программа профессиональной стажировки

      Португальская группа ISQ участвует в крупнейших аэрокосмических проектах в мире,и не только.

      Подробнее

    • Португалия: на сколько повысится минимальная зарплата

      Позицию одного из ведущих португальских профсоюзов - UGT - подтвердил Генеральный секретарь организации Карлуш Силва.

      Подробнее

    • «Реал» признан лучшим клубом Евро

      Мадридский «Реал» признан Ассоциацией европейских клубов лучшим футбольным клубом Европы в 2018 году.

      Подробнее

    • В Испании задержан грузинский «вор в законе»

      Связанный с кражей в доме Шакиры и Пике «вор в законе» задержан в Испании.

      Подробнее

    • Италия: новый мост в Генуе построит Ренцо Пияно

      Известный итальянский архитектор Ренцо Пиано представил генуэзцам свой проект моста взамен обрушившегося.

      Подробнее

    • В Риме назвали антироссийские санкции бессмысленными

      Антироссийские санкции бессмысленны - как экономически, так и политически, заявил итальянский министр внутренних дел Маттео Сальвини в интервью Russia Today.

      Подробнее

    • Мощнейший ураган угрожает Америке

      Миллионы американцев готовятся к удару самого мощного за 60 лет урагана.

      Подробнее

    • Футболист Артем Дзюба объявлен «Человеком года»

      Форвард сборной России Артем Дзюба получил премию  «Человек года».

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья