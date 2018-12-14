Италия: новый отель семьи Феррагамо появится в Милане

Миланский отель Lungarno Collection откроется осенью 2020 года. Он станет третьим отелем под брендом Portrait и шестым в коллекции. Для Portrait Milano было выбрано бывшее здание Архиепископской семинарии на Корсо Венеция, 11, с дополнительным входом с Виа Сант-Андреа. Это старейшее здание семинарии в Европе было построено в 1564 году, пишет euromag.ru.

Гости отеля будут пересекаться с местными жителями, а через модный район, соединяющий Корсо Венеция с Виа Сант-Андреа, появится пешеходный проход.

Portrait Milano — это не только отель, но и рестораны, и торговая галерея. Так, в Милане появится новый модный кластер.