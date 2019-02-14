Италия: объем теневого рынка вырос на 12,4%

В 2018 году объем нелегального сельскохозяйственного рынка в Италии вырос на 12,4% и достиг 24,5 млрд евро, передает в четверг, 14 февраля, Affari Italiani со ссылкой на доклад профильных ассоциаций.

Основными проблемами, которые создает широкое распространение теневого производства, являются рост цен, сомнительное качество продукции и ее возможный вред для потребителя (особенно с учетом стремления потребителей в кризис покупать более дешевую продукцию), а также ущерб для бренда «сделано в Италии», отмечают эксперты.

Теневой бизнес в сельскохозяйственной сфере хорошо организован и работает на всех этапах цепочки, от производства продукции до ее перевозки и продажи, сказано также в докладе, пишет regnum.ru.

По итогам 2018 года выросло число выявленных нарушений в сфере производства вина (+75%), мяса (+101%), консервов (+78%). Изъято 17,6 тыс. тонн продуктов на общую сумму 34 млн евро.