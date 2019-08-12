Италия: обломки двигателя Boeing упали на пригород Рима
Обломки двигателя пассажирского самолета упали на пригород итальянской столицы Рима.
Очевидцами происшествия стали жители района Фьюмичино, где находится аэропорт Леонардо да Винчи.
Инцидент произошел вечером в субботу, 10 августа. По предварительной информации, у самолета Boeing 787 авиакомпании Norwegian Air, летевшего в Лос-Анджелес, при взлете взорвался один из двигателей.
Местные жители рассказали агентству Ruptly, что незадолго до падения деталей самолета они слышали звук, похожий на ветер, и подумали, что начался град. После этого с неба на них полетели осколки металла. Они повредили тенты и транспортные средства. Расследование обстоятельств инцидента начали местные власти.
Boeing 787 совершил аварийную посадку в аэропорту Фьюмичино после взрыва двигателя, отмечает iz.ru.
Около года назад порядка десяти деталей неисправного самолета упали на территорию больницы в японской префектуре Кумамото. Металлические части рухнули на припаркованные около лечебного учреждения автомобили.