Италия: обломки сбитого 77 лет назад крейсера нашли у Сицилии

Он был подбит британскими торпедами 1 апреля 1942 года.

Находка была сделана на глубине от 1460 до 1730 метров благодаря подводным аппаратам, спущенным с борта эсминца Vieste. На месте уже обнаружены пушка, корабельный колокол, торпедный аппарат и гребной винт, сообщают итальянские ВМС.

Крейсер Giovanni совершал переход из сицилийского порта в Специю, где ему предстояло пройти ремонтные работы. В походе его сопровождал эсминец и торпедный катер, которые и приняли немногих выживших с тонущего корабля. Из 507 членов экипажа, по официальным данным, погибли 373 человека, пишет news.ru.

Ранее News.ru писал, что в Черном море обнаружили «Потерянный флот Гитлера». Это три подлодки, которые использовались немецкой армией против флота СССР. Находку сделал турецкий дайвер и морской инженер Сельчук Колай.