Италия: обнародованы подробности о дебютном кроссовере Ferrari

Среда, 22 Апрель 2020 Италия Италия

Италия: обнародованы подробности о дебютном кроссовере Ferrari

Появились подробности о первом кроссовере компании Ferrari, который разработают на основе нового суперкара Roma GT с передним расположением двигателя.

Об этом сообщает издание Auto Express.

По имеющейся информации, кроссовер будет называться Purosangue. Главный инженер итальянской марки Михаэль Ляйтерс сообщил изданию, что передняя часть автомобиля будет выполнена в том же стиле, что и суперкар Roma GT, а задняя часть повторит дизайн четырёхместного суперкара GTC4 Lusso. Авто оснастят большой задней дверью и большим багажником, пишет regnum.ru.

В качестве силовых агрегатов кроссовер получит движки с 6,8 и 12 цилиндрами. Также ожидается, что автомобиль будет укомплектован гибридной силовой установкой на основе двигателя V8 c двумя турбинами.

Премьера серийного Ferrari Purosangue состоится в 2021 году.

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