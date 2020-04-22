Италия: обнародованы подробности о дебютном кроссовере Ferrari
Появились подробности о первом кроссовере компании Ferrari, который разработают на основе нового суперкара Roma GT с передним расположением двигателя.
Об этом сообщает издание Auto Express.
По имеющейся информации, кроссовер будет называться Purosangue. Главный инженер итальянской марки Михаэль Ляйтерс сообщил изданию, что передняя часть автомобиля будет выполнена в том же стиле, что и суперкар Roma GT, а задняя часть повторит дизайн четырёхместного суперкара GTC4 Lusso. Авто оснастят большой задней дверью и большим багажником, пишет regnum.ru.
В качестве силовых агрегатов кроссовер получит движки с 6,8 и 12 цилиндрами. Также ожидается, что автомобиль будет укомплектован гибридной силовой установкой на основе двигателя V8 c двумя турбинами.
Премьера серийного Ferrari Purosangue состоится в 2021 году.