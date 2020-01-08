Италия: обнаружено самое старое изображение Венеции

В ней рассказывается о путешествии Никколо да Поджибонси, итальянского паломника, который путешествовал в Иерусалим в 1346-1350 годах.

Как предполагается, рукопись была сделана вскоре после его возвращения в Италию в 1350 году. Во время своего путешествия Никколо посетил Венецию. Свое описание он сопровождал рисунками Венеции, сделанные пером. Доктор Тоффоло специализируется на истории Венеции в эпоху Возрождения. Она обнаружила изображение во время своих исследований в Национальной библиотеке Centrale во Флоренции, пишет hotgeo.ru.

При его изучении она поняла, что оно отличается то известных видов Венеции. Самая старая сохранившаяся карта Венеции была сделана Фра Паолино, францисканским монахом из Венеции, и датируется примерно 1330 годом. С момента открытия доктор Тоффоло провела несколько месяцев, проверяя изображение.

На оригинальном изображении была обнаружена серия маленьких булавочных уколов. Этот прием использовался для копирования изображений. Порошок просеивался через булавочные уколы на другую поверхность, тем самым передавая контуры изображения.

По словам Тоффоло, наличие этих булавочных уколов является признаком того, что этот вид изображения города был скопирован.

Как считают ученые, эта находка имеет большое значение для знания истории Венеции. Оно говорит о том, что город Венеция с самых ранних времен пользовался популярностью.