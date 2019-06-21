Италия: обрушился жилой дом от взрыва, есть жертвы

Инцидент произошел около 4 часов утра в городе Гориция, который находится на границе со Словенией. Как сообщает ТАСС с ссылкой на местные СМИ, причиной вызова стала утечка бытового газа.

По данным Vesti.ru, в доме, который обрушился полностью, были три квартиры, одна из них пустовала. Под завалами могут находиться три человека. Их сейчас ищут спасатели. На месте происшествия работают восемь пожарных расчетов, оснащенных спецтехникой, а также карабинеры, которые выясняют все обстоятельства инцидента. Недавно взрыв бытового газа произошел в городке Рокка-ди-Папа под Римом. В результате пострадали 16 человек, один из которых позднее скончался в больнице, пишет napoli1.com.