Италия: обычная жизнь вернется не скоро

48% граждан Италии полагают, что смогут вернуться к привычному образу жизни не ранее начала 2021 года, а прежде будут сохраняться некоторые эпидемиологические ограничения, таковы данные опроса национального союза потребителей, опубликованные в среду, 24 июня.

16% граждан более оптимистичны, они полагают, что вернуться к привычной жизни можно будет уже в июле-сентябре текущего года. Почти четверть (24%) респондентов полагают, что этот процесс займет «годы», а 12% граждан кажется, что прежний образ жизни и вовсе никогда не вернется.

На вопрос о том, что гражданам хотелось бы «сохранить» из образа жизни времен карантина, 75% респондентов упомянули опустевшие города, 50% - возможность проводить больше времени дома и со своими близкими.