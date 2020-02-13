Италия: один из островов Венеции выставлен на продажу
В Венецианской лагуне продается частный остров с домом.
Если у вас когда-либо была мечта о покупке дома на острове в Венеции, то это ваш шанс.
Крошечный островок Тессера выставят на продажу на аукционе 3 марта с начальной ценой в 2,2 миллиона евро.
Расположенный в лагуне недалеко от острова Мурано, Тессера когда-то служил для размещения войск, пишет euromag.ru.
Сейчас Тессера выставлена на продажу после провала грандиозного плана по превращению острова в эксклюзивный курорт.
На острове размещены несколько строений: основное здание, небольшой гостевой дом, дом смотрителя и укрытие для лодок.
Тессера находится в пяти минутах езды на катере от аэропорта.