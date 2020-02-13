Италия: один из островов Венеции выставлен на продажу

Если у вас когда-либо была мечта о покупке дома на острове в Венеции, то это ваш шанс.

Крошечный островок Тессера выставят на продажу на аукционе 3 марта с начальной ценой в 2,2 миллиона евро.

Расположенный в лагуне недалеко от острова Мурано, Тессера когда-то служил для размещения войск, пишет euromag.ru.

Сейчас Тессера выставлена ​​на продажу после провала грандиозного плана по превращению острова в эксклюзивный курорт.

На острове размещены несколько строений: основное здание, небольшой гостевой дом, дом смотрителя и укрытие для лодок.

Тессера находится в пяти минутах езды на катере от аэропорта.