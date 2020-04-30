Италия: однопартийцы Сальвини провели ночную акцию протеста

Акция протеста продолжается и в четверг. Утром в нижней палате парламента выступал премьер-министр. Сторонники Сальвини пообещали, что их акция не помешает работе депутатов, пишет regnum.ru.

В «Лиге» считают утвержденные правительством меры по борьбе с экономическими последствиями эпидемии и кризиса неверными и неполными. Они требуют разрешить работу не предприятиям отдельных отраслей экономики, а всем без исключения — при условии соблюдения санитарных норм. Также однопартийцев Сальвини не устраивает, что правительство страны принимает все решения по данному вопросу без консультаций с парламентом.