Италия: однопартийцы Сальвини провели ночную акцию протеста

Четверг, 30 Апрель 2020 Италия Италия

Италия: однопартийцы Сальвини провели ночную акцию протеста

Депутаты партии «Лига» Маттео Сальвини в ночь со среды на четверг, 30 апреля, заняли залы заседаний обеих палат парламента в знак протеста против политики правительства Джузеппе Конте.

Акция протеста продолжается и в четверг. Утром в нижней палате парламента выступал премьер-министр. Сторонники Сальвини пообещали, что их акция не помешает работе депутатов, пишет regnum.ru.

В «Лиге» считают утвержденные правительством меры по борьбе с экономическими последствиями эпидемии и кризиса неверными и неполными. Они требуют разрешить работу не предприятиям отдельных отраслей экономики, а всем без исключения — при условии соблюдения санитарных норм. Также однопартийцев Сальвини не устраивает, что правительство страны принимает все решения по данному вопросу без консультаций с парламентом.

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