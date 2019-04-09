Италия: олимпийская чемпионка попала в ДТП

Вторник, 09 Апрель 2019 Италия Италия

Италия: олимпийская чемпионка попала в ДТП

Олимпийская чемпионка попала в ДТП с падением машины на фургон.

Олимпийская чемпионка 2018 года в скоростном спуске итальянская горнолыжница София Годжа попала в аварию за рулем своего автомобиля.

По информации Vaaju, транспортное средство, следовавшее перед ней, резко затормозило. Чтобы избежать столкновения, итальянка резко вывернула руль и потеряла контроль над машиной. Автомобиль спортсменки съехал с дороги и упал на припаркованный ниже фургон, пишет news.ru.

Уточняется, что сама спортсменка не пострадала.

Годжа — серебряный призер чемпионата мира 2019 года в супергиганте и бронзовый призер чемпионата мира 2017 года в гигантском слаломе.

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