Италия: опасная зона вулкана Везувий

Среда, 15 Январь 2020 Италия Италия

Италия: опасная зона вулкана Везувий

Как отмечает исследователь Giuseppe Mastrolorenzo, раньше в плане эвакуации были задействованы только границы города.

Но у вулкана Везувий нет границ. И потом, в план должно быть включено как минимум три миллиона человек, а не 600 тысяч.

Недавно в городе San Giorgio a Cremano прошла пресс-конференция, на которой обсуждалось обновление плана эвакуации в зоне риска вулкана Везувий. После недавних действий в Campi  Flegrei совет уделяет внимание вулкану, который "спит” с 1944 года и находится под постоянным контролем. Однако из-за отсутствия обновленного плана эвакуации было объявлено, что граждане из "красной” зоны должны покинуть территорию в случае извержения.

Исследователю Giuseppe Mastrolorenzo не удалось составить новый план по случаю чрезвычайной ситуации на вулкане Везувий, так как было обнаружено, что нет никакой научной основы для составления сценария. Он говорит, что на данный момент мониторинг показывает, что ситуация находится под контролем и вулкан в полном спокойствии, пишет napoli1.com.

Однако не факт, что оно так и будет продолжаться. Ведь Везувий может в любой момент перейти в критическое состояние, что повлечет за собой опасность для ближайшего к вулкану населения.  

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