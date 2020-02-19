Италия: опоры нового моста в Генуе построены с опережением графика
Опоры нового виадука в Генуе, строящегося вместо рухнувшего моста Моранди, возводятся с рекордной скоростью.
Во вторник была установлена последняя из восемнадцати 40-метровых опор.
Строительство нового виадука протяженностью 1,1 км, по обещаниям городских властей, должно быть закончено в мае 2020 года, пишет regnum.ru.
В результате обрушения моста Моранди в августе 2018 года погибли 43 человека. В списках подозреваемых — 71 человек, большинство из них — сотрудники частных компаний — операторов платных дорог в Италии. Они обвиняются в фальсификации данных и непредумышленном убийстве.