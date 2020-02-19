Италия: опоры нового моста в Генуе построены с опережением графика

Среда, 19 Февраль 2020 Италия Италия

Италия: опоры нового моста в Генуе построены с опережением графика

Опоры нового виадука в Генуе, строящегося вместо рухнувшего моста Моранди, возводятся с рекордной скоростью.

Во вторник была установлена последняя из восемнадцати 40-метровых опор.

Строительство нового виадука протяженностью 1,1 км, по обещаниям городских властей, должно быть закончено в мае 2020 года, пишет regnum.ru.

В результате обрушения моста Моранди в августе 2018 года погибли 43 человека. В списках подозреваемых — 71 человек, большинство из них — сотрудники частных компаний — операторов платных дорог в Италии. Они обвиняются в фальсификации данных и непредумышленном убийстве.

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