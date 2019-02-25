Италия оштрафовала Wizz Air

Итальянская антимонопольная служба оштрафовала бюджетные авиакомпании Ryanair и Wizz Air из-за новых правил провоза багажа и ручной клади, введенных в конце прошлого года, сообщает Daily Mail.

Ryanair была оштрафована на три миллиона евро за "вводящие в заблуждение правила провоза багажа", а Wizz Air – на один миллион евро.

Издание поясняет, что обе авиакомпании позволяют пассажирам бесплатно проносить в салон небольшие сумки, но только в том случае, если их можно уложить под сиденье впереди сидящего пассажира. Для провоза небольших чемоданов весом до 10 килограммов перевозчики требовали плату за багаж или приоритетную посадку на борт.

Представители итальянского регулирующего органа приостановило действие новых правил, отметив, что перевозчики вводят клиентов в заблуждение. Итальянский регулятор назвал ручную кладь необходимой для авиапассажиров, добавив, что ее стоимость должна быть включена в стоимость авиабилета.

Также итальянский регулятор заявил, что большинство пассажиров планируют путешествовать с большой ручной кладью. Соответственно, взимая дополнительную плату в размере от пяти до 25 евро, авиакомпании непрозрачным образом повышают цены, пишет РИА Новости.

"Мы немедленно обжалуем это решение. У антимонопольного органа нет оснований предъявлять требования, касающееся безопасности полетов, удобства клиентов или пунктуальности, - сказал представитель Ryanair. - Наша багажная политика прозрачна и выгодна для потребителей".

Представитель ирландского лоукостера заявил, что "по соображениям безопасности большинство самолетов ближней авиации не могут вместить по две ручные сумки каждого клиента".