Италия – основной импортер турецкой фисташки в 2022 году

Четверг, 19 Январь 2023 Италия

Италия – основной импортер турецкой фисташки в 2022 году

Главным импортером турецких фисташек является Италия.

Турция в 2022 году экспортировала в 104 страны мира 19 138 тонн фисташек на сумму 181,13  млн долларов.

В списке импортеров такие страны, как: Италия, Германия, Кыргызстан, Нидерланды, Иордания, ОАЭ, Швеция, КНР, Катар, Сингапур, Нигерия, Малайзия, Япония, Куба, Сенегал и Ирландия, сообщает EastFruit.

Главным импортером турецких фисташек является Италия. В прошлом году объем поставок турецких фисташек в эту европейскую страну составил 37,12 млн долларов. В ТОП-3 вошли также Германия (29,75 млн долл.) и Кыргызстан (15,86 млн долл.).

Для сравнения, в 2021 году объем экспорта фисташек из Турции составил 208,37 млн долларов.

Фисташки, используемые практически во всех сферах кулинарии, от десертов до блюд, от шоколада до печенья, в основном выращивают в турецких провинциях Шанлыурфа и Газиантеп.

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