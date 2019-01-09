Италия отказалась принимать очередных мигрантов

Среда, 09 Январь 2019 Италия Италия

Италия отказалась принимать очередных мигрантов

Италия не согласится принимать очередных мигрантов, поскольку это огромная проблема.

Такую позицию озвучил итальянский министр иностранных дел Энцо Моаверо после встречи со своим польским коллегой Иоахимом Бруджиньским 9 января в Варшаве.

«Государства должны быть в состоянии защищать собственные границы и собственных граждан. Отсюда отказ подписания глобального соглашения по миграции как со стороны Италии, так и Польши», — приводит его слова «РИА Новости».

Как объяснил политик, в Европе звучат предложения принимать «очередных мигрантов» с судов, которых перевозят контрабандисты и неправительственные организации. Он добавил, что в Италии уже задержали несколько выходцев из Северной Африки, при этом один из них обвиняется в терроризме, пишет iz.ru.

В декабре 2018 года ООН утвердила Глобальный пакт о миграции. Документ не является юридически обязывающим, нацелен на улучшение регулирования миграционных потоков и направлен на снижение уязвимости мигрантов и беженцев.

Ряд государств не поддержали документ. США вышли из обсуждения еще в конце 2017 года. Кроме того, Австралия, Нидерланды, Австрия, Венгрия, Чехия, Польша, Словакия и Италия либо отказались принимать участие в конференции, либо исключили возможность подписания соглашения.

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