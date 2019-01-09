Италия отказалась принимать очередных мигрантов

Такую позицию озвучил итальянский министр иностранных дел Энцо Моаверо после встречи со своим польским коллегой Иоахимом Бруджиньским 9 января в Варшаве.

«Государства должны быть в состоянии защищать собственные границы и собственных граждан. Отсюда отказ подписания глобального соглашения по миграции как со стороны Италии, так и Польши», — приводит его слова «РИА Новости».

Как объяснил политик, в Европе звучат предложения принимать «очередных мигрантов» с судов, которых перевозят контрабандисты и неправительственные организации. Он добавил, что в Италии уже задержали несколько выходцев из Северной Африки, при этом один из них обвиняется в терроризме, пишет iz.ru.

В декабре 2018 года ООН утвердила Глобальный пакт о миграции. Документ не является юридически обязывающим, нацелен на улучшение регулирования миграционных потоков и направлен на снижение уязвимости мигрантов и беженцев.

Ряд государств не поддержали документ. США вышли из обсуждения еще в конце 2017 года. Кроме того, Австралия, Нидерланды, Австрия, Венгрия, Чехия, Польша, Словакия и Италия либо отказались принимать участие в конференции, либо исключили возможность подписания соглашения.