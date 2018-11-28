Италия отказалась участвовать в конференции в Марокко

Так как решение по нему должно быть принято в парламенте страны, заявил премьер Италии Джузеппе Конте.

"Всемирный пакт о миграции — это документ, рассматривающий темы и вопросы, которые часто обсуждают сами граждане. Мы считаем целесообразным провести обсуждение в парламенте и принять решения, основываясь на итогах подобной дискуссии, как это ранее сделала Швейцария", — говорится в его заявлении.

Конте отметил, что "таким образом", правительство не примет участие во встрече в Марракеше, "оставляя за собой возможность присоединиться или нет к соглашению только после того, как по нему выскажется парламент", пишет РИА Новости.

Готовность предоставить право решения парламенту поддержал и вице-премьер, глава МВД Маттео Сальвини. Выступая в среду в нижней палате законодательного органа, он поддержал Швейцарию, которая сделала выбор в пользу "абсолютной демократии, прозрачности и перемен".

"Они сказали: "всем спокойно", мы не поедем в Марракеш. Итальянское правительство не поедет в Марракеш и ничего не будет подписывать, потому что это обсуждение так важно, что не заслуживает того, чтобы быть выбором только правительства. Пакт по миграции должен обсуждаться в этом зале", — сказал Сальвини.

Глобальное соглашение о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции должно быть официально одобрено на международной конференции в Марракеше (Марокко) в декабре этого года. США вышли из переговоров о соглашении еще в 2017 году, при этом президент Дональд Трамп заявил о том, что оно абсолютно несовместимо с миграционной политикой страны. Австрия отступила от соглашения в конце октября 2018 года. С аналогичными заявлениями позже выступили еще ряд стран, в частности, Чехия, Болгария, Венгрия, Польша, Израиль, Швейцария и Австралия.

Документ касается таких проблем, как минимизация негативных факторов миграционных процессов, защита и интеграция мигрантов, а также повышение доступности путей регулярной миграции. Он не является юридически обязывающим.