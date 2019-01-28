Италия: Папа Франциск пригласил бедняков на спектакль в Риме

Микеланджело и тайны Сикстинской капеллы", сообщила Апостольская элемозинария, занимающаяся раздачей милостыни от имени Святого престола.

Премьера необычного шоу, посвященного истории создания шедевра Микеланджело, состоялась в Риме в марте 2018 года. Специально для этого был переоборудован концертный зал Auditorium Conciliazione, находящийся в непосредственной близости от площади Святого Петра в Ватикане. Во время представления на стенах и потолке зала возникают красочные изображения всемирно известных фресок Сикстинской капеллы, в том числе "Страшного суда", который украшает ее алтарную стену. Спектакль, включающий в себя балетные номера и разнообразные спецэффекты, с большим успехом ежедневно демонстрировался более года. Затем было решено сделать его показ постоянным, превратив тем самым это шоу в еще одну достопримечательность для многочисленных туристов, посещающих Вечный город, пишет РИА Новости.

В понедельник вечером "Страшный суд" посмотрят необычные зрители, бесплатные места для которых в знак уважения к понтифику предоставили организаторы шоу.

В марте 2015 года папа Франциск неожиданно вышел и поприветствовал большую группу бездомных, которые по инициативе Апостольской элемозинарии осматривали Сикстинскую капеллу Ватикана. Тогда он заявил, что двери Апостольского дворца всегда открыты для бедных и попросил их молиться за него.

Папа Франциск, который в свою бытность архиепископом Буэнос-Айреса часто и охотно общался с бедными и бездомными, регулярно устраивает в Риме благотворительные мероприятия для наименее защищенных членов общества. Так, в апреле прошлого года в день своих именин он угостил мороженым около 3 тысяч посетителей столичных общественных столовых и ночлежек.