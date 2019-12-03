Италия: Папа Франциск вернул ясли Христовы в Вифлеем

Вторник, 03 Декабрь 2019 Италия Италия

Италия: Папа Франциск вернул ясли Христовы в Вифлеем

Папа римский Франциск распорядился вернуть в Вифлеем бесценную реликвию – кусочек дерева, из которого по преданию были сделаны ясли Христовы.

С VII века он хранился в базилике римской Санта-Мария-Маджоре.

Кусочек дерева всего несколько сантиметров в длину в резном обрамлении был торжественно встречен в Вифлееме в субботу с оркестром и праздничной процессией. После этого реликвия была перенесена во францисканскую церковь Святой Екатерины поблизости от базилики Рождества Христова, сообщает euromag.ru.

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