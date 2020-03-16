Италия: Папа Римский дважды помолился за окончание пандемии

Понедельник, 16 Март 2020 Италия Италия

Италия: Папа Римский дважды помолился за окончание пандемии

Молитвы о прекращении пандемии нового коронавируса дважды за воскресный день вознес глава Римской католической Церкви Франциск.

Папа Римский оставил Ватикан и совершил прогулку по опустевшим улицами Рима, где посетил храм Святой Марии и церковь Сан-Марчелло-аль-Корсо. Понтифик помолился за окончание пандемии коронавируса, а также об исцелении многих заразившихся людей и о здоровье медицинских работников, пишет regnum.ru.

Одно из обращений к богу Франциск совершил перед Распятием великой чумы, согласно преданию, остановившем распространение чумы в Европе в XVI веке.

Согласно последним данным, новым коронавирусом в мире оказались заражены 163 611 человек, из них погибли — 6 472. В Китае, откуда стартовало распространение вируса и где к настоящему времени эпидемия идет на спад, на 80 848 инфицированных приходится 3 199 летальных исходов, что соответствует 3,95% смертности. Для сравнения смертность вируса Эбола составляла 40,4%, птичьего гриппа H5N1 — 52,8%, MERS — 34,4%.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)