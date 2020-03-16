Италия: Папа Римский дважды помолился за окончание пандемии

Папа Римский оставил Ватикан и совершил прогулку по опустевшим улицами Рима, где посетил храм Святой Марии и церковь Сан-Марчелло-аль-Корсо. Понтифик помолился за окончание пандемии коронавируса, а также об исцелении многих заразившихся людей и о здоровье медицинских работников, пишет regnum.ru.

Одно из обращений к богу Франциск совершил перед Распятием великой чумы, согласно преданию, остановившем распространение чумы в Европе в XVI веке.

Согласно последним данным, новым коронавирусом в мире оказались заражены 163 611 человек, из них погибли — 6 472. В Китае, откуда стартовало распространение вируса и где к настоящему времени эпидемия идет на спад, на 80 848 инфицированных приходится 3 199 летальных исходов, что соответствует 3,95% смертности. Для сравнения смертность вируса Эбола составляла 40,4%, птичьего гриппа H5N1 — 52,8%, MERS — 34,4%.