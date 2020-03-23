Италия: Папа римский отпустит грехи верующим, заболевшим коронавирусом

Понедельник, 23 Март 2020 Италия Италия

Италия: Папа римский отпустит грехи верующим, заболевшим коронавирусом

Апостольская пенитенциария – один из трех трибуналов Святого престола – издала особый декрет о предоставлении специальных индульгенций верующим во время пандемии коронавируса.

Одной из задач Апостольской пенитенциарии является предоставление индульгенций, то есть освобождений верующих от временного наказания за отпущенные в таинстве покаяния грехи, пишет euromag.ru.

«Дар специальных индульгенций предоставляется верующим, страдающим от заражения COVID-19... а также медицинским работникам, членам семей и всем тем, кто любым образом, в том числе молитвой, заботятся о них», – говорится в декрете.

Кроме того, возможность получения индульгенции предусмотрена для всех католиков, которые, участвуя в таинствах покаяния и евхаристии, по случаю «всемирной эпидемии» усердно молятся за ее прекращение и облегчение участи заболевших и их спасение.

Также в документе упоминается, что Папа Римский Франциск призывает молиться за всех заразившихся.

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