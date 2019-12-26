Италия: Папа римский озвучил рождественское послание «городу и миру»

Четверг, 26 Декабрь 2019 Италия Италия

Италия: Папа римский озвучил рождественское послание «городу и миру»

Папа римский Франциск озвучил традиционное рождественское послание «городу и миру» перед толпами верующих на площади святого Петра в Ватикане, 25 декабря.

В обращении «Urbi et orbi» 2019 года понтифик призвал вспомнить о страждущих, в том числе о беженцах, которые «терпят невыразимые формы насилия, порабощения и пыток» из-за несправедливости и равнодушия людей, пишет regnum.ru.

«В человеческих сердцах тьма, но свет Христов всё ещё силён… В этот радостный день Рождества пусть он принесет свою любовь всем и скрасит тьму этого мира», — заключил Франциск.

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