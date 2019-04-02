Италия: Папа Римский пересел на УАЗ

Вторник, 02 Апрель 2019 Италия Италия

Италия: Папа Римский пересел на УАЗ

Автомобиль УАЗ «Пикап» появится в продолжении нашумевшего сериала «Молодой папа».

Автомобиль для съемок выбрал сам режиссер Паоло Соррентино, пишет euromag.ru.

«Наши специалисты совместно с римским тюнинговым ателье переоборудовали "Пикап" в "папамобиль", установив дополнительное оборудование. Тюнеры переделали заднюю часть машины, установив ступеньки и специальный стеклянный купол, защищающий понтифика от нападений. Завод, естественно, такие автомобили не производит», — сказал директор по экспорту УАЗ Андрей Дорофеев.

Продолжение сериала называется «Новый папа». Джуда Лоу на «посту» главы католической церкви сменил Джон Малкович.

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