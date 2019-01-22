Италия: Папа Римский представил мобильное приложение для молитв

Папа Римский Франциск во время воскресной молитвы на площади Святого Петра представил свой профиль пользователя в Click To Pray ("Кликни, чтобы помолиться") - официальном приложении Всемирной молитвенной сети Папы Римского, которая включает в себя молодежное отделение, сообщает официальный портал Ватикана.

Платформа Click To Pray приглашает верующих со всего мира сопровождать Папу в миссии сострадания к миру, отметили в пресс-службе Святого престола. У платформы есть веб-сайт, мобильное приложение для Android и iOS и социальные сети, доступные на шести языках (испанский, английский, итальянский, французский, португальский и немецкий).

Click To Pray состоит из трех основных разделов: "Молись с Папой", "Молись каждый день", включающий три ежедневных молитвы, и "Молись с сетью" - это пространство, где пользователи, в том числе Папа Франциск, могут делиться своими молитвами с другими. Собственный профиль Папы Франциска можно найти, нажав кнопку понтифика в разделе "Молись с сетью".

Сервис Click To Pray был представлен в преддверии Всемирного дня молодежи - католического съезда, который состоится в Панаме с 22 по 27 января. Для этого мероприятия на платформе есть специальный мультимедийный раздел для молитв по четкам за мир, пишет newsru.com.

В мае прошлого года Папа Римский Франциск выпустил инструкции для католических монахинь касательно их активности в соцсетях. Понтифик призвал сестер христовых пользоваться социальными сетями "трезво и благоразумно".

Согласно документу, монахини должны получать информацию из интернета, не забывая в тишине думать о божественном. Современные способы социальной коммуникации могут использоваться в монастыре, но так, чтобы не причинить вреда монашескому призванию или заветам сестринской жизни. Монахиням следует осмотрительно подходить к транслируемой в соцсетях информации и общению через соцсети.

Римско-католическая церковь уже не в первый раз выпускает инструкции для монахинь по пользованию социальными сетями. В 2016 году Папа Франциск расширил правила поведения в женских монастырях, изданные в 1950 году Папой Пием XII, в сторону взаимодействия с цифровой культурой. Папа Франциск призвал монахинь не допускать пустой траты времени на интернет. При этом сам Папа Римский активно использует Twitter.