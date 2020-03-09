Италия: Папа Римский сменит формат воскресной проповеди

Понедельник, 09 Март 2020 Италия Италия

Италия: Папа Римский сменит формат воскресной проповеди

Папа Римский Франциск принял решение сменить традиционный формат воскресной проповеди в связи с мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом 7 марта сообщает служба печати Святого престола.

Отмечается, что 8 марта понтифик обратится к верующим в форме видеопослания. Данное решение было принято по рекомендации властей Италии, так как в местах большого скопления людей существует высокая вероятность распространения коронавируса, пишет regnum.ru.

В ведомстве подчеркнули, что допуск людей на мессы папы будет временно приостановлен, а все контакты понтифика сведены к минимуму.

Напомним, ранее власти Ватикана утвердили новые правила работы для сотрудников служб города-государства, согласно которым проведение любых мероприятий, где дистанция между людьми не составляет «безопасной» величины (1 метра), должно быть приостановлено.

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