Италия: Папа Римский сменит формат воскресной проповеди

Об этом 7 марта сообщает служба печати Святого престола.

Отмечается, что 8 марта понтифик обратится к верующим в форме видеопослания. Данное решение было принято по рекомендации властей Италии, так как в местах большого скопления людей существует высокая вероятность распространения коронавируса, пишет regnum.ru.

В ведомстве подчеркнули, что допуск людей на мессы папы будет временно приостановлен, а все контакты понтифика сведены к минимуму.

Напомним, ранее власти Ватикана утвердили новые правила работы для сотрудников служб города-государства, согласно которым проведение любых мероприятий, где дистанция между людьми не составляет «безопасной» величины (1 метра), должно быть приостановлено.