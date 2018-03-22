Италия: Папа Римский выпустил книгу

Четверг, 22 Март 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: Папа Римский выпустил книгу

Новая книга папы Римского Франциска «Бог молод» вышла во вторник в Италии.

Книга написана в формате интервью, которое понтифик дал писателю и журналисту Томасу Леончини.

В книге папа Франциск обращается в «честном, искреннем и прямом диалоге» к молодым людям по всему миру, а также взрослым, «выполняющим образовательную деятельность в учебных и религиозных учреждениях».

«Его размышления с силой, мудростью и страстью охватывают главные темы современности, начиная от самых интимных до связанных с социальной и общественной жизнью, связывая личные воспоминания, богословские комментарии, размышления о будущем и настоящем, не уклоняясь от каких-либо современных вызовов», - сообщает издательство Piemme, уже издавшее два года назад книгу папы «Имя Бога - Милосердие».

Нынешняя публикация книги приурочена к празднованию Всемирного дня молодежи, который отмечается в Вербное воскресенье, пишет РИА Новости.

«У молодых людей есть что-то от пророка, и они должны это осознать. Сегодняшний пророк обладает способностью к осуждению, но также и видением на перспективу. У молодежи есть эти качества. Они знают, как осуждать, но часто они не очень хорошо выражают свое осуждение. И у них также есть возможность тщательно всматриваться в будущее и смотреть вперед», - пишет папа Франциск.

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