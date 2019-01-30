Италия: Папа Римский выступил за сексуальное образование в школах
Папа Франциск заявил, что поддерживает сексуальное образование в школах.
«В школах необходимо сексуальное образование. Секс — дар божий, это дар любви, а не монстр. Если кто-то использует его, чтобы заработать, это другая проблема. Нужно давать объективное сексуальное образование без идеологических штампов», — сказал понтифик.
Папа Римский подчеркнул, что сексуальное образование должно идти из семьи, но если это невозможно, пробел должна восполнить школа, сообщает ТАСС.