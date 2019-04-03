Италия: Папа римский запретил называть Месси богом

Папа римский Франциск: «В теории это (называть Месси богом — ред.) кощунство. Вы не можете так говорить, и я таковым его не считаю. Люди могут сказать, что он бог, выражая чувство восхищения. Но поклоняться можно только богу. Это просто оборот речи. Фраза „Футбольный бог“ — популярное выражение. Конечно, Месси очень хорошо играет, но он не бог».

Месси считается одним из лучших футболистов современности. 31-летний форвард является шестикратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА. Кроме того, он — пятикратный обладатель «Золотого мяча», пишет ntv.ru.