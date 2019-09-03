Италия: Папа Римский застрял в лифте и опоздал на проповедь
Папа Франциск застрял в лифте и опоздал на воскресную проповедь.
Личный лифт доставляет понтифика на последний этаж Апостольского дворца, где находятся папские апартаменты. Ими Франциск пользуется только по воскресеньям и в дни официальных мероприятий, пишет euromag.ru.
Папа Франциск извинился за опоздание на проповедь.
Он сказал, что причиной остановки лифта стало падение напряжения, а выбраться помогли пожарные. Понтифик застрял в лифте на 25 минут, пишет ANSA.