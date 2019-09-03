Италия: Папа Римский застрял в лифте и опоздал на проповедь

Вторник, 03 Сентябрь 2019 Италия Италия

Италия: Папа Римский застрял в лифте и опоздал на проповедь

Папа Франциск застрял в лифте и опоздал на воскресную проповедь.

Личный лифт доставляет понтифика на последний этаж Апостольского дворца, где находятся папские апартаменты. Ими Франциск пользуется только по воскресеньям и в дни официальных мероприятий, пишет euromag.ru.

Папа Франциск извинился за опоздание на проповедь.

Он сказал, что причиной остановки лифта стало падение напряжения, а выбраться помогли пожарные. Понтифик застрял в лифте на 25 минут, пишет ANSA.

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