Италия: пассажир Ryanair вместо Бари улетел в Кальяри

На борту самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего из Пизы в Бари, сразу после приземления произошел инцидент. Как сообщает New York Daily News, один из пассажиров внезапно осознал, что прилетел не туда. Из видеозаписи происшествия, выложенной в твиттер, следует, что мужчина направлялся в Кальяри (столицу Сардинии) и теперь предъявлял претензии членам экипажа, недоумевая, как сотрудники авиакомпании, проверявшие билеты, могли пропустить его не в тот самолет. По словам несчастного, он потратил на билет в Кальяри 400 евро, и денег на то, чтобы добраться из Бари на Сардинию, у него уже не было, пишет zarubejom.ru.

В ответ на запрос Fox News представители Ryanair заявили, что потребовали от компании-партнера в Пизе расследовать инцидент и в дальнейшем не допускать подобных ошибок.