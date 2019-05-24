Италия: пассажир Ryanair вместо Бари улетел в Кальяри

Пятница, 24 Май 2019 Италия Италия

Италия: пассажир Ryanair вместо Бари улетел в Кальяри

Сотрудники авиакомпании, проверявшие билеты, без проблем пропустили его не в тот самолет.

На борту самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего из Пизы в Бари, сразу после приземления произошел инцидент. Как сообщает New York Daily News, один из пассажиров внезапно осознал, что прилетел не туда. Из видеозаписи происшествия, выложенной в твиттер, следует, что мужчина направлялся в Кальяри (столицу Сардинии) и теперь предъявлял претензии членам экипажа, недоумевая, как сотрудники авиакомпании, проверявшие билеты, могли пропустить его не в тот самолет. По словам несчастного, он потратил на билет в Кальяри 400 евро, и денег на то, чтобы добраться из Бари на Сардинию, у него уже не было, пишет zarubejom.ru.

В ответ на запрос Fox News представители Ryanair заявили, что потребовали от компании-партнера в Пизе расследовать инцидент и в дальнейшем не допускать подобных ошибок.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья