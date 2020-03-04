Италия: Пенелопа Крус стала крестной мамой гигантского эколайнера

Крестной мамой корабля стала актриса Пенелопа Крус, она сказала напутственную речь и разрезала ленту. Крещение лайнера не прошло без знаменитой морской традиции – разбития бутылки шампанского о нос судна. За меню отвечал известный итальянский шеф-повар Бруно Барбьери, чьи рестораны завоевали семь звезд Мишлен. Торжества завершились красочным фейерверком.

Costa Smeralda можно смело назвать прорывом в круизной индустрии. Лайнер создан по последним судостроительным технологиям с применением разработок в области экологии. На его борту царит итальянская гостеприимность с высокой кухней и интересными развлечениями, пишет euromag.ru.

Costa Smeralda – настоящий «умный город» на воде. В порту и в море корабль заправляется СПГ (сжиженным природным газом), значительно снижая вредные выбросы в атмосферу двуокиси серы (до нуля), твердых частиц (на 95-100%), оксида азота (на 85%) и CO2 (до 20%). Кроме СПГ, на борту внедрены технологии, которые минимизируют негативное воздействие на окружающую среду — специальные опреснительные установки и интеллектуальные системы управления энергопотреблением. На судне осуществляется стопроцентный раздельный сбор отходов, переработка пластика, бумаги, стекла и алюминия. Большое внимание уделено разумному потреблению. Программа корпоративной социальной ответственности Costa «4GOODFOOD» позволяет сократить пищевые отходы и перераспределить излишки еды в социальных целях.