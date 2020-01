Италия: перец чили снижает смертность от сердечных заболеваний на 40%

Исследование об этом опубликовано в Journal of the American College of Cardiology.

Исследователи из Италии и раньше связывали хорошее состояние здоровья с употреблением популярного в национальной кухне перца чили. Однако теперь учёные из разных научных центров Италии провели подробное исследование на 22 811 добровольцах, которое длилось в течение восьми лет, и точно установили, что у людей, употребляющих перец чили не менее 4-х раз в неделю, риск смерти снижен на 23%, на 40% меньше риск смерти от сердечного приступа и на 50% от церебрального приступа. Причём это не зависит о того, соблюдает ли человек здоровую средиземноморскую диету или нет, пишет regnum.ru.

Учёные отмечают, что родственные растения, употребляемые в пищу по всему миру, также обладают полезными свойствами благодаря содержащемуся в них капсицину. В настоящее время учёные ставят целью понять механизм защитного действия перца.