Италия передаст 11 млн евро в помощь пострадавшим от землетрясений

«Для оказания срочной помощи и содействия населению выделяются средства в размере 11 млн евро», — говорится в документе об объявлении чрезвычайного положения с целью проведения зарубежных операций в течение полугода для облегчения последствий землетрясения в Турции и Сирии.

Напомним, по словам вице-премьера и главы МИД Италии Антонио Таяни, изыскивается возможность направления помощи Сирии через Бейрут.

По данным на настоящий момент, в юго-восточной Турции в результате мощного землетрясения погибло более 17 тыс. человек, более 70 тыс. пострадали. В Сирии погибших более 1,3 тыс., пострадали от удара стихии более 2,2 тыс. человек.