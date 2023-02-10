Италия передаст 11 млн евро в помощь пострадавшим от землетрясений

Пятница, 10 Февраль 2023 Италия

Италия передаст 11 млн евро в помощь пострадавшим от землетрясений

Правительство Италии выделило 11 млн евро в помощь пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии.

«Для оказания срочной помощи и содействия населению выделяются средства в размере 11 млн евро», — говорится в документе об объявлении чрезвычайного положения с целью проведения зарубежных операций в течение полугода для облегчения последствий землетрясения в Турции и Сирии.

Напомним, по словам вице-премьера и главы МИД Италии Антонио Таяни, изыскивается возможность направления помощи Сирии через Бейрут.

По данным на настоящий момент, в юго-восточной Турции в результате мощного землетрясения погибло более 17 тыс. человек, более 70 тыс. пострадали. В Сирии погибших более 1,3 тыс., пострадали от удара стихии более 2,2 тыс. человек.

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