Италия: переход Ибрагимовича в «Милан» может не состояться

Среда, 05 Декабрь 2018 Италия Италия

Италия: переход Ибрагимовича в «Милан» может не состояться

Переход нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича в «Милан» может не состояться.

Ибрагимович мог вернуться в итальянский клуб в зимнее трансферное окно, но, по информации Sportitalia, в переговорах по соглашению возникли трудности. И футболист, и клуб готовы отказаться от этого трансфера, пишет gazeta.ru.

Форвард мог заиграть в «Милане» на правах аренды, контракт включал в себя опцию продления, однако теперь команда вынуждена искать новые способы усилить атакующую линию.

Ибрагимович играл за «Милан» с 2010-го по 2012-й годы, провел 85 матчей и забил 56 мячей.

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