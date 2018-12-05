Италия: переход Ибрагимовича в «Милан» может не состояться

Ибрагимович мог вернуться в итальянский клуб в зимнее трансферное окно, но, по информации Sportitalia, в переговорах по соглашению возникли трудности. И футболист, и клуб готовы отказаться от этого трансфера, пишет gazeta.ru.

Форвард мог заиграть в «Милане» на правах аренды, контракт включал в себя опцию продления, однако теперь команда вынуждена искать новые способы усилить атакующую линию.

Ибрагимович играл за «Милан» с 2010-го по 2012-й годы, провел 85 матчей и забил 56 мячей.